Daily Faceoff: Кузьменко вошёл в топ-5 лучших игроков Кубка Стэнли, обменянных до дедлайна

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко вошёл в топ-5 лучших игроков плей-офф Кубка Стэнли, которые были обменяны до дедлайна по версии Daily Faceoff.

29-летний Кузьменко набрал 23 (8+15) очка в 28 матчах за «Лос-Анджелес» после обмена из «Филадельфии Флайерз». Всего в сезоне-2024/2025 россиянин сыграл в трёх клубах НХЛ — он начинал турнир в составе «Калгари Флэймз» (37 игр, 4 гола, 11 результативны передач), откуда перешёл в «Филадельфию» (7 игр, 5 (2+3) очков) и перед дедлайном был обменян в калифорнийский клуб. Всего в сезоне-2024/2025 Кузьменко провёл 72 игры, забросил 14 шайб и сделал 14 результативных передач (с учётом Кубка Стэнли).

Топ-5 игроков НХЛ, обменянных до дедлайна по версии Daily Faceoff: