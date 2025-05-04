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Daily Faceoff: Кузьменко вошёл в топ-5 лучших игроков Кубка Стэнли, обменянных до дедлайна

Daily Faceoff: Кузьменко вошёл в топ-5 лучших игроков Кубка Стэнли, обменянных до дедлайна
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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко вошёл в топ-5 лучших игроков плей-офф Кубка Стэнли, которые были обменяны до дедлайна по версии Daily Faceoff.

29-летний Кузьменко набрал 23 (8+15) очка в 28 матчах за «Лос-Анджелес» после обмена из «Филадельфии Флайерз». Всего в сезоне-2024/2025 россиянин сыграл в трёх клубах НХЛ — он начинал турнир в составе «Калгари Флэймз» (37 игр, 4 гола, 11 результативны передач), откуда перешёл в «Филадельфию» (7 игр, 5 (2+3) очков) и перед дедлайном был обменян в калифорнийский клуб. Всего в сезоне-2024/2025 Кузьменко провёл 72 игры, забросил 14 шайб и сделал 14 результативных передач (с учётом Кубка Стэнли).

Топ-5 игроков НХЛ, обменянных до дедлайна по версии Daily Faceoff:

  • Андрей Кузьменко, нападающий («Лос-Анджелес Кингз»);
  • Брэндон Танев, нападающий («Виннипег Джетс»);
  • Энтони Бовилье, нападающий («Вашингтон Кэпиталз»);
  • Кэм Фаулер, защитник («Сент-Луис Блюз»);
  • Джек Друри, нападающий («Колорадо Эвеланш»).
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