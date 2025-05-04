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Фото: защитник «Юты» Михаил Сергачёв занимается йогой

Фото: защитник «Юты» Михаил Сергачёв занимается йогой
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв поделился фотографией, на которой изображён во время занятия гимнастикой.

Хоккеист опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях фото, на котором делает гимнастическое упражнение.

Фото: Из личного архива Михаила Сергачёва

26-летний Сергачёв стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Россиянин набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

«Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и не смогла пробиться в плей-офф.

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