Фото: защитник «Юты» Михаил Сергачёв занимается йогой

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв поделился фотографией, на которой изображён во время занятия гимнастикой.

Хоккеист опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях фото, на котором делает гимнастическое упражнение.

Фото: Из личного архива Михаила Сергачёва

26-летний Сергачёв стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Россиянин набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

«Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и не смогла пробиться в плей-офф.