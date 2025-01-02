Московское «Динамо» обыграло «Трактор», продлив серию в полуфинале Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали хозяева со счётом 3:1 и сократили отставание в серии — 1-3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Артём Швец-Роговой и его тёзка Ильенко забили по голу в первых двух периодах, создав динамовцам задел перед заключительной двадцатиминуткой. В третьем периоде Григорий Дронов сократил отставание челябинской команды до минимума, но форвард хозяев Антон Слепышев через шесть минут восстановил преимущество бело-голубых в две шайбы. В концовке матча гости сняли вратаря, чем воспользовался Никита Гусев, отправивший шайбу в пустые ворота, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.
Следующие игры в серии состоятся 6, 8*, 10* мая.
* при необходимости.
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