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Динамо М — Трактор, результат матча 4 мая 2025, счёт 3:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

Московское «Динамо» обыграло «Трактор», продлив серию в полуфинале Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали хозяева со счётом 3:1 и сократили отставание в серии — 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Артём Швец-Роговой и его тёзка Ильенко забили по голу в первых двух периодах, создав динамовцам задел перед заключительной двадцатиминуткой. В третьем периоде Григорий Дронов сократил отставание челябинской команды до минимума, но форвард хозяев Антон Слепышев через шесть минут восстановил преимущество бело-голубых в две шайбы. В концовке матча гости сняли вратаря, чем воспользовался Никита Гусев, отправивший шайбу в пустые ворота, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

Следующие игры в серии состоятся 6, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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