Стало известно, кого назначили капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025 по хоккею

Нападающий «Юты» Клейтон Келлер назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба американской Федерации хоккея с шайбой.

Ассистентами Келлера станут нападающий Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), защитник Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз») и форвард Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»). Ранее стало известно, что в состав американской команды вошли форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, нападающий «Рейнджерс» Бретт Берард и форвард «Юты» Джош Доан, проспект «Вашингтона» Коул Хатсон и выбранный на драфте «Тампа-Бэй» Исаак Ховард.

Тренировочный лагерь сборной США для подготовки к мировому первенству начался в пятницу, 2 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.