Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, кого назначили капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025 по хоккею

Стало известно, кого назначили капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025 по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Юты» Клейтон Келлер назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба американской Федерации хоккея с шайбой.

Ассистентами Келлера станут нападающий Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), защитник Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз») и форвард Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»). Ранее стало известно, что в состав американской команды вошли форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, нападающий «Рейнджерс» Бретт Берард и форвард «Юты» Джош Доан, проспект «Вашингтона» Коул Хатсон и выбранный на драфте «Тампа-Бэй» Исаак Ховард.

Тренировочный лагерь сборной США для подготовки к мировому первенству начался в пятницу, 2 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.

Материалы по теме
Стали известны ещё пять игроков сборной США, попавших в состав на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android