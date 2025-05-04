Обвинившая канадских хоккеистов в насилии заявила, что чувствовала себя «очень пьяной»

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодёжной сборной Канады — 2018 созыва 2018 года. Женщина, обвинившая в сексуальном насилии канадских игроков, дала показания.

Она выступала по видеосвязи и сообщила, что выпила 12 напитков в ночь предполагаемого инцидента в июне 2018 года, а именно – семь порций коктейля Jagerbomb, порцию водки или текилы, два прохладительных напитка, пиво и водку с содовой. Она заявила, что чувствовала себя «очень пьяной» к концу вечера. Показания предполагаемой жертвы насилия завершились после просмотра видеозаписи с камер наблюдения, на которой она и Майкл Маклауд выходят из такси и идут по вестибюлю отеля Delta Armouries. Она сказала, что вернулась в отель с хоккеистом, потому что ей «трудно говорить «нет». Ожидается, что слушания возобновятся в понедельник, 5 мая.

Напомним, в мае 2023 года TSN сообщил, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады. Нападающему «Авангарда» Майклу Маклауду предъявлено обвинение по двум пунктам, остальным игрокам — Картеру Харту, Кэлу Футу, Диллону Дюбе и Алексу Форментону – по одному.