Сборная Чехии проиграла Швейцарии и уступила ей вторую строчку на домашнем этапе Евротура

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч между сборными Чехии и Швейцарии в рамках третьего тура Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 5:3.

В составе победителей дублем отметился Доминик Эгли, по одной заброшенной шайбе на счету Симона Кнака, Тайлера Моя и Дарио Рорбаха. Ондржей и Михал Коваржчики и Якуб Флек стали авторами голов чешской команды.

После этой победы сборная Швейцарии обошла Чехию в турнирной таблице и заняла второе место на чешском этапе Евротура. Победителем турнира стала сборная Швеции, одержавшая победы во всех трёх матчах.