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Сборная Чехии проиграла Швейцарии и уступила ей вторую строчку на домашнем этапе Евротура

Сборная Чехии проиграла Швейцарии и уступила ей вторую строчку на домашнем этапе Евротура
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В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч между сборными Чехии и Швейцарии в рамках третьего тура Чешских хоккейных игр. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 5:3.

Еврохоккейтур . Чешские игры
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 5
Швейцария
1:0 Коваржчик (Конделик, Шпачек) – 03:45 (pp)     1:1 Эгли (Мой, Кнак) – 11:19     1:2 Кнак (Фора) – 21:40     1:3 Эгли (Бехлер, Шмид) – 30:14     2:3 Коваржчик (Коваржчик, Пирохта) – 32:59     2:4 Мой (Зентелер, Кнак) – 45:34     2:5 Рорбах (Бехлер) – 50:49     3:5 Флек – 57:27 (sh)    

В составе победителей дублем отметился Доминик Эгли, по одной заброшенной шайбе на счету Симона Кнака, Тайлера Моя и Дарио Рорбаха. Ондржей и Михал Коваржчики и Якуб Флек стали авторами голов чешской команды.

После этой победы сборная Швейцарии обошла Чехию в турнирной таблице и заняла второе место на чешском этапе Евротура. Победителем турнира стала сборная Швеции, одержавшая победы во всех трёх матчах.

Турнирная таблица Евротура
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