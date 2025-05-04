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Голы Лукьянцева и Рябова не спасли «Спартак» от поражения «Чайке» в матче плей-офф МХЛ

В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Спартака».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макар Ополинский, Владимир Лаптев, Глеб Пугачёв и Ян Мельников. «Спартак» ответил голами в исполнении Ивана Рябова, Сергея Лукьянцева и Александра Плесовских.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Шестая встреча состоится в Нижнем Новгороде 6 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.