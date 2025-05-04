Голы Лукьянцева и Рябова не спасли «Спартак» от поражения «Чайке» в матче плей-офф МХЛ
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В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Спартака».
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Ополинский (Пугачёв) – 06:55 (5x5) 1:1 Рябов (Варюшкин, Плесовских) – 09:32 (5x5) 2:1 Лукьянцев (Рябов, Марышев) – 30:21 (5x4) 2:2 Лаптев (Мельников, Матюк) – 37:42 (5x5) 2:3 Пугачёв (Ополинский) – 43:26 (5x5) 2:4 Мельников (Матюк, Сабитов) – 51:44 (5x5) 3:4 Плесовских (Лукьянцев, Рябов) – 57:43 (5x5)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макар Ополинский, Владимир Лаптев, Глеб Пугачёв и Ян Мельников. «Спартак» ответил голами в исполнении Ивана Рябова, Сергея Лукьянцева и Александра Плесовских.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Шестая встреча состоится в Нижнем Новгороде 6 мая.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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