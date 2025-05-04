Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США победила Германию в товарищеском матче перед ЧМ. Три игрока оформили дубль

Сборная США победила Германию в товарищеском матче перед ЧМ. Три игрока оформили дубль
Комментарии

В Дюссельдорфе на стадионе «ПСД Банк Доум» прошёл товарищеский матч между сборными Германии и США. Победу со счётом 5:2 одержали американцы.

В составе победителей дублем отметились нападающие Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхоукс») и Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), ещё один гол на счету Майкла Маккэррона («Нэшвилл Предаторз»). У хозяев площадки Джастин Шюц забросил две шайбы.

Ранее стало известно, что капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025 будет нападающий «Юты» Клейтон Келлер. Тренировочный лагерь американских хоккеистов для подготовки к мировому первенству начался в пятницу, 2 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.

Материалы по теме
Стало известно, кого назначили капитаном сборной США на чемпионате мира — 2025 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android