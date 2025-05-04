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Гру отреагировал на первое поражение «Трактора» в полуфинальной серии с «Динамо»

Гру отреагировал на первое поражение «Трактора» в полуфинальной серии с «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» со счётом 1:3 (в серии 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«У нас были хорошие шансы в этом матче, но мы не наиграли на свою победу. Мы не играли достаточно хорошо, как в третьем матче, а соперник действовал отчаянно. Вратарь «Динамо» здорово себя показал, выдавал удивительные спасения.

Команда правильно настроилась на этот матч. Шансы на успех были, и на результат повлияли определённые моменты, ошибки, как в обороне, так и в атаке. Упускали свой пятак – это тоже проблема. Лучшей командой на протяжении всех 60 минут на льду мы не были, так что есть над чем поработать и в чём прибавить. Мы можем играть лучше, как это было в третьей игре», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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