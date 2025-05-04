Гру отреагировал на первое поражение «Трактора» в полуфинальной серии с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» со счётом 1:3 (в серии 3-1).

«У нас были хорошие шансы в этом матче, но мы не наиграли на свою победу. Мы не играли достаточно хорошо, как в третьем матче, а соперник действовал отчаянно. Вратарь «Динамо» здорово себя показал, выдавал удивительные спасения.

Команда правильно настроилась на этот матч. Шансы на успех были, и на результат повлияли определённые моменты, ошибки, как в обороне, так и в атаке. Упускали свой пятак – это тоже проблема. Лучшей командой на протяжении всех 60 минут на льду мы не были, так что есть над чем поработать и в чём прибавить. Мы можем играть лучше, как это было в третьей игре», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.