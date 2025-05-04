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Главный тренер «Динамо» объяснил, почему два канадских лидера «Динамо» выбыли из заявки

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему два канадских лидера «Динамо» выбыли из заявки
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о четвёртом матче серии 1/2 финала с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3). Встречу пропустили игроки бело-голубых Макс Комтуа и Седрик Пакетт.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

— Очередная упорная игра. Сегодня в нашу пользу. Давайте к вопросам.

– Сегодня «Динамо» из-за травм потеряло двух своих лидеров. Можно ли говорить, что команда сплотилась ещё сильнее и сыграла в том числе и за своих партнёров?
– Сколько голов в серии пропустили эти лидеры?

– Тем не менее. Вы же сняли их с сегодняшней игры не по своему тренерскому решению.
– Естественно, все играют друг за друга, играют на победу. Другие игроки взяли на себя их роли.

– После травм двух форвардов у вас в запасе остался только Александр Бурмистров. В этой связи не было ли мысли вызвать Никиту Буруянова из Питера?
– Выбыл один. Пакетт остался в запасе. А просто так никого вызывать не стали. Посмотрим, сыграет ли Пакетт в следующей игре. Поставим или не поставим. Но у нас достаточно игроков, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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