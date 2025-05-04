Комтуа наблюдал с VIP за игрой, Слепышева гладили по голове. Яркие фото победы «Динамо»

4 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали хозяева со счётом 3:1 и сократили отставание в серии — 1-3.

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Трактор» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Артём Швец-Роговой и его тёзка Ильенко забили по голу в первых двух периодах, создав динамовцам задел перед заключительной 20-минуткой. В третьем периоде Григорий Дронов сократил отставание челябинской команды до минимума, но форвард хозяев Антон Слепышев через шесть минут восстановил преимущество бело-голубых в две шайбы. В концовке матча гости сняли вратаря, чем воспользовался Никита Гусев, отправивший шайбу в пустые ворота, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

Следующая игра в серии состоится 6 мая в Челябинске.