Кудашов – журналисту о падении эффективности Пакетта: вы серию с Казанью смотрели?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:1, 1-3) провёл диалог с одним из журналистов относительно оценки игры канадского форварда бело-голубых Седрика Пакетта.

– Падение эффективности Пакетта прогнозировалось уже в ходе регулярного чемпионата?

– Подождите. Вы серию с Казанью смотрели? Их звено забило больше всех голов. Что значит он просел в плей-офф?

– Просто вы уже не первый раз говорите в ходе серии с «Трактором», что…

– Да, в этой серии не складывается. Я уже не раз говорил, что в каждой серии у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже. Эта серия у них не идёт, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

31-летний Пакетт провёл 15 матчей в Кубке Гагарина — 2025 и набрал 10 (3+7) очков.

Следующие игры в серии состоятся 6, 8*, 10* мая.