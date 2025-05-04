Гру — об игровом тонусе: не знаю, когда начнётся следующий раунд, и календарь другой пары

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о графике игр в плей-офф КХЛ, отметив, что не следит за матчами другой полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».

«Я даже понятия не имею, когда начнётся следующий раунд, ход и календарь другой полуфинальной пары я тоже не знаю. Поэтому мне сложно сказать, будет ли это плюсом для нас, что серия затягивается. Я знаю только расписание наших матчей», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 4 мая, состоялся четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором московское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» со счётом 3:1 и сократило отставание в серии — 1-3. В противостоянии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» счёт в серии аналогичный.