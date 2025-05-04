Алексей Кудашов ответил на вопрос, может ли Макс Комтуа ещё сыграть в плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об отсутствии нападающего Макса Комтуа в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5) 2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5) 2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5) 3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)
– В каком состоянии находится Макс Комтуа, если об этом сейчас можно говорить? Может ли он ещё сыграть в плей-офф?
– В первую очередь я не знаю, как далеко мы пройдём в плей-офф.
– То есть всё зависит от этого?
– Да. У него незначительное повреждение. Поэтому посмотрим.
– Там всё не настолько серьёзно?
– Нет.
– Рассматриваете ли вы Александра Бурмистрова как игрока на замену?
– Конечно. И Бурмистрова, и Буруянова, и Михайлова, и Яковлев у нас ещё есть. Мы всех рассматриваем, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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