Алексей Кудашов ответил на вопрос, может ли Макс Комтуа ещё сыграть в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об отсутствии нападающего Макса Комтуа в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

– В каком состоянии находится Макс Комтуа, если об этом сейчас можно говорить? Может ли он ещё сыграть в плей-офф?

– В первую очередь я не знаю, как далеко мы пройдём в плей-офф.

– То есть всё зависит от этого?

– Да. У него незначительное повреждение. Поэтому посмотрим.

– Там всё не настолько серьёзно?

– Нет.

– Рассматриваете ли вы Александра Бурмистрова как игрока на замену?

– Конечно. И Бурмистрова, и Буруянова, и Михайлова, и Яковлев у нас ещё есть. Мы всех рассматриваем, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.