Гру: если бы мне перед началом серии сказали, что будем вести 3-1 — я был бы очень рад

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился впечатлениями о ходе серии с московским «Динамо» (3-1) в полуфинале Кубка Гагарина — 2025. Сегодня, 4 мая, состоялся четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором «Динамо» обыграло «Трактор» со счётом 3:1.

«Мы должны быть лучшей командой во всех аспектах игры, как в обороне, так и в атаке. Сегодня так получилось, что в ключевые моменты мы не действовали должным образом, поэтому и случились эти ошибки. Но это хоккей, это плей-офф. Если бы мне перед началом серии сказали, что «Трактор» будет вести после четырёх матчей 3-1 – я был бы очень рад.

Определённо третий гол изменил настроение на площадке. До этой шайбы мы давили, создавали моменты, у нас были хорошие шансы впереди, но действительно после третьей шайбы «Динамо» настроение было уже не таким, определённая подавленность присутствовала. А вообще любой гол важен. В самом начале соперник плотно наседал на наши ворота, но долгое время счёт не был открыт. Затем им всё-таки удалось забить, и этот гол также был достаточно важным.

Не знаю, сыграет ли в следующем матче Владимир Жарков. Изначально мы хотели играть в семь защитников, но, на мой взгляд, Жаркову не нужно дополнительное время на отдых. Он в отличной форме», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.