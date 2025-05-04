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Гру: если бы мне перед началом серии сказали, что будем вести 3-1 — я был бы очень рад

Гру: если бы мне перед началом серии сказали, что будем вести 3-1 — я был бы очень рад
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился впечатлениями о ходе серии с московским «Динамо» (3-1) в полуфинале Кубка Гагарина — 2025. Сегодня, 4 мая, состоялся четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором «Динамо» обыграло «Трактор» со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«Мы должны быть лучшей командой во всех аспектах игры, как в обороне, так и в атаке. Сегодня так получилось, что в ключевые моменты мы не действовали должным образом, поэтому и случились эти ошибки. Но это хоккей, это плей-офф. Если бы мне перед началом серии сказали, что «Трактор» будет вести после четырёх матчей 3-1 – я был бы очень рад.

Определённо третий гол изменил настроение на площадке. До этой шайбы мы давили, создавали моменты, у нас были хорошие шансы впереди, но действительно после третьей шайбы «Динамо» настроение было уже не таким, определённая подавленность присутствовала. А вообще любой гол важен. В самом начале соперник плотно наседал на наши ворота, но долгое время счёт не был открыт. Затем им всё-таки удалось забить, и этот гол также был достаточно важным.

Не знаю, сыграет ли в следующем матче Владимир Жарков. Изначально мы хотели играть в семь защитников, но, на мой взгляд, Жаркову не нужно дополнительное время на отдых. Он в отличной форме», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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