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Кудашов: счёт в серии мог быть 4-0 в пользу «Трактора». Но мог быть таким и в нашу пользу

Кудашов: счёт в серии мог быть 4-0 в пользу «Трактора». Но мог быть таким и в нашу пользу
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Сегодня, 4 мая, «Динамо» одержало первую победу и продлило серию — 3:1, 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«Я уже перед сегодняшней игрой говорил о том, что «Трактор» не выглядит сильнее нас по физике. Это просто стиль игры и направленность игроков. Там есть быстрые игроки, которые любят кататься и играть с шайбой. Вообще их стиль построен немного на другом. Но я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Визуально это может так выглядеть. Но я могу заставить своих хоккеистов тоже играть так же, но не знаю, будет ли это эффективно. Сколько раз в сезоне мы это пробовали, это не приносило нам плоды.

Меня не волнует, как играет соперник. Меня волнует, как играем мы. В этой серии каждая игра складывалась так, что сейчас счёт мог быть 4-0 в их пользу. Но он точно так же мог быть таким же и в нашу пользу. Если вы проанализируете все игры, которые были. Как есть – так есть. Здесь не имеет значения, кто катается быстрее, а кто медленнее. Шабанов никогда не будет кататься медленнее, потому что он быстрый игрок. И Кравцов быстрый игрок. И они не будут медленнее. Поэтому визуально это так и кажется», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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