Кудашов: счёт в серии мог быть 4-0 в пользу «Трактора». Но мог быть таким и в нашу пользу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Сегодня, 4 мая, «Динамо» одержало первую победу и продлило серию — 3:1, 1-3.

«Я уже перед сегодняшней игрой говорил о том, что «Трактор» не выглядит сильнее нас по физике. Это просто стиль игры и направленность игроков. Там есть быстрые игроки, которые любят кататься и играть с шайбой. Вообще их стиль построен немного на другом. Но я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Визуально это может так выглядеть. Но я могу заставить своих хоккеистов тоже играть так же, но не знаю, будет ли это эффективно. Сколько раз в сезоне мы это пробовали, это не приносило нам плоды.

Меня не волнует, как играет соперник. Меня волнует, как играем мы. В этой серии каждая игра складывалась так, что сейчас счёт мог быть 4-0 в их пользу. Но он точно так же мог быть таким же и в нашу пользу. Если вы проанализируете все игры, которые были. Как есть – так есть. Здесь не имеет значения, кто катается быстрее, а кто медленнее. Шабанов никогда не будет кататься медленнее, потому что он быстрый игрок. И Кравцов быстрый игрок. И они не будут медленнее. Поэтому визуально это так и кажется», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.