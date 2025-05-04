Светлаков: в плей-офф на такой стадии никто не сдаётся раньше времени

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

«Соперник забил больше, чем мы – вот и поражение. Начало опять у нас не получилось. Во втором периоде в целом перестроились, были хорошие моменты, чтобы забить, но не реализовали, в третьем пропустили ещё. Игра до четырёх побед, поэтому задача не меняется – сделать последний шаг.

Не знаю, с каким настроем выходило «Динамо», мы отталкиваемся прежде всего от своей игры. Понятное дело, никто не говорит, что кто-то сдаётся раньше времени. В плей-офф на такой стадии все хотят играть от первой до последней минуты, цепляются за каждый шанс», – передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующие игры в серии «Трактор» — «Динамо» состоятся 6, 8*, 10* мая.

* при необходимости.