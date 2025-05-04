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Светлаков: в плей-офф на такой стадии никто не сдаётся раньше времени

Светлаков: в плей-офф на такой стадии никто не сдаётся раньше времени
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«Соперник забил больше, чем мы – вот и поражение. Начало опять у нас не получилось. Во втором периоде в целом перестроились, были хорошие моменты, чтобы забить, но не реализовали, в третьем пропустили ещё. Игра до четырёх побед, поэтому задача не меняется – сделать последний шаг.

Не знаю, с каким настроем выходило «Динамо», мы отталкиваемся прежде всего от своей игры. Понятное дело, никто не говорит, что кто-то сдаётся раньше времени. В плей-офф на такой стадии все хотят играть от первой до последней минуты, цепляются за каждый шанс», – передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующие игры в серии «Трактор» — «Динамо» состоятся 6, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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