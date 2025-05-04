Светлаков вспомнил, как ЦСКА уступил серию, по ходу которой вёл со счётом 3-0

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о серии между ЦСКА и СКА в 2015 году, в которой московские армейцы проиграли, ведя по ходу противостояния со счётом 3-0. В то время форвард челябинской команды выступал за ЦСКА.

«2015 год был давным-давно. Я уже и не помню всего. Кажется, я в основе ещё не играл, в МХЛ был. Смотрел за той серии против СКА со стороны. Пока рано говорить, что мы упускаем серию, проиграли одну игру, надо хорошо подготовиться к следующей. Хоккей – игра ошибок. «Динамо» вынудило, заставило нас сделать эти ошибки. Мы не воспользовались их ошибками, меньше создавали трафика перед воротами. Главная проблема – реализация.

Допускали потери, которые нужно исправлять к следующей игре, не допускать развороты в нашу сторону, больше играть в зоне атаки. Подъяпольский хороший вратарь, надо создавать помехи перед воротами. Создавать моменты у пятака в том числе, искать там своё счастье. Были шансы, которые надо было реализовывать. Хоккей такая штука, сегодня может получиться, завтра нет. Надо выдохнуть и готовиться к следующей игре», – передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 4 мая, состоялся четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором московское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» со счётом 3:1 и сократило отставание в серии — 1-3.