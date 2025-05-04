Кудашов: в нашей серии судьи дают играть и дают только явные удаления. Это ясно и понятно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

— Сложность с большинством в начале матча была не в том, что игроки не успели включиться. Сложность была в другом. Во-первых, сейчас нет никаких тренировок. Некоторые команды уже по два месяца находятся в отпуске, а у нас продолжается плей-офф. Идут только игры, у нас из большинства выбыли два игрока, а ещё и удаление было на Уиле. Можно сказать, что играли с листа.

– Уила зашивали?

– Не знаю, но там было разбито у него. Наверное, не зашивали, потому что на лавке сейчас не зашивают. Если не ушёл в подтрибунное помещение, значит, не зашивали.

– Не промелькнуло в тот момент, что упустили редкий шанс реализовать большинство, которого в этой серии почти нет?

– Я уже перед игрой говорил, что судьи выбрали понятную линию на нашу серию. Не знаю, поменяется ли она в пятом матче в Челябинске, но в последних играх всё было понятно. В первой ещё могло быть немного не понятно, но в последних трёх играх было ясно, что судьи дают играть и дают только явные удаления. Это ясно и понятно, поэтому на большее и не рассчитывали.

– Что вам сегодня дал Менелл?

– Во-первых, игровое время более ровно распределилось. Играли в семь защитников. А с шайбой он всегда сильно играл.

– Сыграет в Челябинске?

– Посмотрим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.