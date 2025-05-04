Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – журналисту о своей вере в Слепышева: я вам цифры привёл. Тут вроде всё ясно

Кудашов – журналисту о своей вере в Слепышева: я вам цифры привёл. Тут вроде всё ясно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:1, 1-3) провёл диалог с одним из журналистом относительно своей веры в нападающего Антона Слепышева.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

– На прошлой пресс-конференции вы сказали, что Антон Слепышев набирает форму, и сегодня он забил крайне важный гол, но на чём базировалась ваша вера в него?
– Сколько Слепышев сыграл в плей-офф?

– Очень много.
– Сколько Кубков он выиграл?

– Три, по-моему.
– У вас есть уверенность в нём вот после этих цифр?

– Честно? У меня после такого сезона не было.
– Давайте следующий вопрос. Я вам цифры привёл. Тут вроде всё ясно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Трактор» в плей-офф с восьмой попытки! Но будет ли камбэк?
Видео
«Динамо» обыграло «Трактор» в плей-офф с восьмой попытки! Но будет ли камбэк?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android