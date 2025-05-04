Кудашов – журналисту о своей вере в Слепышева: я вам цифры привёл. Тут вроде всё ясно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:1, 1-3) провёл диалог с одним из журналистом относительно своей веры в нападающего Антона Слепышева.

– На прошлой пресс-конференции вы сказали, что Антон Слепышев набирает форму, и сегодня он забил крайне важный гол, но на чём базировалась ваша вера в него?

– Сколько Слепышев сыграл в плей-офф?

– Очень много.

– Сколько Кубков он выиграл?

– Три, по-моему.

– У вас есть уверенность в нём вот после этих цифр?

– Честно? У меня после такого сезона не было.

– Давайте следующий вопрос. Я вам цифры привёл. Тут вроде всё ясно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.