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Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации

Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:1, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Форвард бело-голубых отметился заброшенной шайбой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

— В этом сезоне у «Динамо» часто возникали проблемы, когда команда выходила на третий период, лидируя в счёте. Как удалось и в третьем периоде не жаться к воротам и не отбрасываться?
— Мы делали акцент весь сезон на этом. В плей-офф тоже были такие моменты. Но извлекли уроки из прошлых игр. Надеюсь, так же будет дальше.

— Не было ли тревожных мыслей, когда «Трактор» забросил? Его в этом плей-офф называют королём камбэков.
— Нет, в команде такого не было. Договорились дальше продолжать игру и работать.

— Вы, как опытный кубковый боец, даёте какие-то советы ребятам перед играми?
— У нас есть ребята постарше, которые много играли в плей-офф. Поэтому да, какие-то советы, нюансы напоминаем во время игры.

— Вы сказали, что самоотверженность была ключевой...
— Первый период был равным, а второй пока всё-таки проблемный, много позволяем сопернику кататься, искать моменты. В третьем всё равно где-то играешь попроще, на удержание.

— В чём проблема второго периода? В прошлой игре он тоже был неудачным для вас.
— Ищем ключи, стараемся играть активнее, но пока не получается. Нужно агрессивнее быть в отборе, сделать какое-то наложение.

— В истории КХЛ был только один камбэк со счëта 0-3...
— Мы не думаем об этом, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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