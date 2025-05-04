Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:1, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Форвард бело-голубых отметился заброшенной шайбой.

— В этом сезоне у «Динамо» часто возникали проблемы, когда команда выходила на третий период, лидируя в счёте. Как удалось и в третьем периоде не жаться к воротам и не отбрасываться?

— Мы делали акцент весь сезон на этом. В плей-офф тоже были такие моменты. Но извлекли уроки из прошлых игр. Надеюсь, так же будет дальше.

— Не было ли тревожных мыслей, когда «Трактор» забросил? Его в этом плей-офф называют королём камбэков.

— Нет, в команде такого не было. Договорились дальше продолжать игру и работать.

— Вы, как опытный кубковый боец, даёте какие-то советы ребятам перед играми?

— У нас есть ребята постарше, которые много играли в плей-офф. Поэтому да, какие-то советы, нюансы напоминаем во время игры.

— Вы сказали, что самоотверженность была ключевой...

— Первый период был равным, а второй пока всё-таки проблемный, много позволяем сопернику кататься, искать моменты. В третьем всё равно где-то играешь попроще, на удержание.

— В чём проблема второго периода? В прошлой игре он тоже был неудачным для вас.

— Ищем ключи, стараемся играть активнее, но пока не получается. Нужно агрессивнее быть в отборе, сделать какое-то наложение.

— В истории КХЛ был только один камбэк со счëта 0-3...

— Мы не думаем об этом, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.