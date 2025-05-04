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Нападающий «Динамо»: убрали из головы счёт в серии и вышли побеждать

Нападающий «Динамо»: убрали из головы счёт в серии и вышли побеждать
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

— Что стало ключевым моментом сегодня? У «Трактора», как и раньше, было много моментов, но сегодня другой результат.
— Настроились в раздевалке, убрали из головы счёт в серии и вышли побеждать.

— Не возникало ощущения, что «Динамо» вышло умирать на льду, а «Трактор» просто поиграть в хоккей?
— Мы не думали об этом. Мы знали свои ошибки, которые совершили в предыдущих матчах, старались их исправить, не всё получилось, но рады, что выиграли. Готовимся дальше.

— Можно ли сказать, что чуть-чуть вернулся фарт, которого не было на протяжении трёх игр? Всё-таки первый гол с не самой удобной позиции для броска?
— Где-то удача нам улыбнулась, надеюсь, дальше так же будет.

— Алексей Николаевич Кудашов говорил, что в прошлых матчах вы проигрывали сами себе. Остаётесь ли вы для себя главным соперником?
— Конечно. Думаю, остаёмся и делаем на этом акцент, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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