Нападающий «Динамо»: убрали из головы счёт в серии и вышли побеждать

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

— Что стало ключевым моментом сегодня? У «Трактора», как и раньше, было много моментов, но сегодня другой результат.

— Настроились в раздевалке, убрали из головы счёт в серии и вышли побеждать.

— Не возникало ощущения, что «Динамо» вышло умирать на льду, а «Трактор» просто поиграть в хоккей?

— Мы не думали об этом. Мы знали свои ошибки, которые совершили в предыдущих матчах, старались их исправить, не всё получилось, но рады, что выиграли. Готовимся дальше.

— Можно ли сказать, что чуть-чуть вернулся фарт, которого не было на протяжении трёх игр? Всё-таки первый гол с не самой удобной позиции для броска?

— Где-то удача нам улыбнулась, надеюсь, дальше так же будет.

— Алексей Николаевич Кудашов говорил, что в прошлых матчах вы проигрывали сами себе. Остаётесь ли вы для себя главным соперником?

— Конечно. Думаю, остаёмся и делаем на этом акцент, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.