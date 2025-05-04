Форвард «Динамо»: выходили как на последний бой, сегодня все ребята — герои

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:1, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Форвард бело-голубых отметился заброшенной шайбой.

— Сегодня вся команда билась. Было видно, что вышли умирать. Так ли это? Разговаривали друг с другом? Или это шло само по себе изнутри?

— Да, вы правильно сказали, мне кажется, сегодня все ребята – герои. У нас был один матч, нужно было выиграть его — выходили как на последний бой. Хорошо сыграли в обороне, выстояли, выручил вратарь, идём дальше.

— Владислав Подъяпольский хорошо сыграл. Можно ли сказать, что это дало команде толчок? Показалось, что в какой-то момент было тяжело.

— Влад все матчи нас держал в игре, совершал много спасений. Это большой толчок для нас. Мы должны делать всё, чтобы до него доходило меньше шайб. Сегодня он нам очень сильно помог.

— Ваш бросок для «Динамо» опять становится спасительным. В чём секрет?

— Всё дело в партнёрах. Дима Рашевский выиграл борьбу, хорошо закрыл вратаря, мне просто оставалось попасть. Я заметил, что вратарь ничего не видит, и попал.

— «Динамо» выдало мощнейший первый период – 17 бросков в створ, миллион опасных моментов, но никак не забивали. Можно ли сказать, что спала гора с плеч после гола Швеца-Рогового рикошетом от защитника? Было бы обидно, если бы ушли в раздевалку после такого периода при счёте 0:0.

— Опять же, мы не могли выйти на лёд по-другому при своих болельщиках, проигрывая 0-3 в серии. Хорошо, что получилось забить в первом периоде, но в прошлой игре мы тоже забили первыми, в итоге проиграли. Поэтому мы просто продолжали играть.

— Вторые периоды продолжают оставаться для вас проблемой – «Трактор» снова запирал в своей зоне. Как с этим бороться?

— Считаю, что на выезде второй период был равным, но они забили свои моменты. В последние две игры «Трактор» играет лучше во вторых периодах, нам надо добавлять в этом компоненте.

— На вашем счету в этой серии уже вторая шайба. В прошлом году также было сложно пробить Зака Фукале, он был как стена. Насколько подобрали ключи к его воротам, есть понимание, как ему забрасывать?

— Мы перед каждой серией разбираем вратарей, знаем слабые и сильные места. Но это хоккей, и иногда не успеваешь вспомнить об этом на льду, когда опасный момент.

— Алексей Николаевич говорил, что вы проигрываете сами себе. За счёт чего удалось самих себя перебороть?

— Да, проигрываем сами себе в моментах, пропускаем лёгкие голы. Но соперник сильный, эта команда умеет играть и с шайбой, и без шайбы. Нам нужно также добавлять в этом.

— Вспоминали по ходу матча счёт в серии или старались абстрагироваться?

— Старались абстрагироваться — меньше ответственность, потому что мы на грани вылета, нам некуда отступать, — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.