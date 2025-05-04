Ильенко рассказал о реакции игроков «Динамо» на отсутствие Комтуа и Пакетта

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался об отсутствии канадских форвардов бело-голубых Седрика Пакетта и Макса Комтуа в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:1, 1-3).

— Как влияет на команду то, что таких игроков, как Пакетт и Комтуа, нет на площадке?

— Мы стараемся не думать об этом. Седрик и Макс важная часть команды, наши лидеры, которые дают нам много эмоций. Но у нас есть другие ребята, которые принесли сегодня много пользы и энергии, мы друг друга дополняем.

— А они (Комтуа и Пакетт) были в раздевалке?

— Да, конечно, мы все вместе, каждый период, мы одна команда, — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.