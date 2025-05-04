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Ильенко рассказал о реакции игроков «Динамо» на отсутствие Комтуа и Пакетта

Ильенко рассказал о реакции игроков «Динамо» на отсутствие Комтуа и Пакетта
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался об отсутствии канадских форвардов бело-голубых Седрика Пакетта и Макса Комтуа в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:1, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

— Как влияет на команду то, что таких игроков, как Пакетт и Комтуа, нет на площадке?
— Мы стараемся не думать об этом. Седрик и Макс важная часть команды, наши лидеры, которые дают нам много эмоций. Но у нас есть другие ребята, которые принесли сегодня много пользы и энергии, мы друг друга дополняем.

— А они (Комтуа и Пакетт) были в раздевалке?
— Да, конечно, мы все вместе, каждый период, мы одна команда, — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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