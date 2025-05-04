Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:1, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Форвард бело-голубых отметился заброшенной шайбой.
— Довольно давно вы не забивали, по эмоциям хорошо отпраздновали. Насколько важен для вас психологически этот гол?
— Конечно, важен, чтобы вернуть какую-то уверенность, потому что моменты были в тех играх.
— Насколько ваш гол был важен — счёт минимальный, а «Трактор» умеет спасать матчи. Как будто ваша шайба добавила команде уверенности.
— Конечно, приятно вести в две шайбы и более. Когда счёт стал 3:1, немножко спокойнее на площадке стало.
— Такое доверие со стороны главного тренера для вас много значит?
— Мне приятно. Я не раз говорил, что «Динамо» не бросило меня в моей непростой ситуации. Благодарен, что выхожу на лёд, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 4 мая 2025
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