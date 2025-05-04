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Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации

Слепышев: благодарен «Динамо», что выхожу на лёд. Меня не бросили в моей ситуации
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:1, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Форвард бело-голубых отметился заброшенной шайбой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

— Довольно давно вы не забивали, по эмоциям хорошо отпраздновали. Насколько важен для вас психологически этот гол?
— Конечно, важен, чтобы вернуть какую-то уверенность, потому что моменты были в тех играх.

— Насколько ваш гол был важен — счёт минимальный, а «Трактор» умеет спасать матчи. Как будто ваша шайба добавила команде уверенности.
— Конечно, приятно вести в две шайбы и более. Когда счёт стал 3:1, немножко спокойнее на площадке стало.

— Такое доверие со стороны главного тренера для вас много значит?
— Мне приятно. Я не раз говорил, что «Динамо» не бросило меня в моей непростой ситуации. Благодарен, что выхожу на лёд, — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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