Кудашов рассказал, с какими чувствами «Динамо» вышло на матч при счёте 0-3 в серии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о настрое команды перед четвёртым матчем серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

«В каждой серии наступает момент одной игры. Какая бы она ни была. Сейчас настал такой момент. Рано или поздно. От него не уйдёшь. Это плей-офф, который на это и рассчитан. Неважно, ведёшь ли ты 3-0 или нет, у тебя всё равно наступает этот момент. Последний матч тоже сложно выиграть. И иногда выиграть ещё тяжелее. Это как последний шаг. Это совершенно нормально.

У нас полный стадион болельщиков. Знаю, что за нас болеет очень много людей в Москве. Мы сегодня вышли на такой последний матч. Следующий матч тоже как последний. Это плей-офф. Мы готовились к этому в течение сезона, сыграв много подобных матчей. Не таких по накалу. Но по ответственности. У нас теперь каждый матч как последний, а у «Трактора» ещё есть шансы. Будем готовиться к игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.