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Кудашов рассказал, с какими чувствами «Динамо» вышло на матч при счёте 0-3 в серии

Кудашов рассказал, с какими чувствами «Динамо» вышло на матч при счёте 0-3 в серии
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о настрое команды перед четвёртым матчем серии 1/2 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (3:1, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«В каждой серии наступает момент одной игры. Какая бы она ни была. Сейчас настал такой момент. Рано или поздно. От него не уйдёшь. Это плей-офф, который на это и рассчитан. Неважно, ведёшь ли ты 3-0 или нет, у тебя всё равно наступает этот момент. Последний матч тоже сложно выиграть. И иногда выиграть ещё тяжелее. Это как последний шаг. Это совершенно нормально.

У нас полный стадион болельщиков. Знаю, что за нас болеет очень много людей в Москве. Мы сегодня вышли на такой последний матч. Следующий матч тоже как последний. Это плей-офф. Мы готовились к этому в течение сезона, сыграв много подобных матчей. Не таких по накалу. Но по ответственности. У нас теперь каждый матч как последний, а у «Трактора» ещё есть шансы. Будем готовиться к игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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