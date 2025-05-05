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Георгий Иванов объяснил, за счёт чего удалось «засушить» «Салават» в четвёртом матче серии

Георгий Иванов объяснил, за счёт чего удалось «засушить» «Салават» в четвёртом матче серии
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Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов высказался о сухой победе над «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Тесанов, Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— «Локомотив» отлично провёл четвёртый матч с «Салаватом». Казалось, что команда связала соперника по рукам и ногам. А какие у вас впечатления от этого матча?
— О том матче уже как-то и не думаю. Готовимся к предстоящей игре.

— За счёт чего удалось «засушить» «Салават»?
— Даня Исаев очень хорошо играл, парни очень самоотверженно ловили на себя броски. Я думаю, это залог такой победы, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

Полное интервью с Ивановым можно будет прочитать на «Чемпионате» в 8:00.

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