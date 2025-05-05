Форвард «Локомотива» объяснил, что нужно сделать, чтобы не упустить серию с «Салаватом»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов рассказал, что нужно сделать в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (3-1), чтобы не позволить сопернику сравнять счёт. На предыдущей стадии железнодорожники, ведя в противостоянии с «Авангардом» — 3-1, проиграли две встречи подряд и добыли путёвку в полуфинал только в седьмом матче.

— В этом плей-офф «Локомотив» уже упускал серию со счёта 3-1. Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок серии с «Авангардом»?

— Не повторить ошибок, которые были с «Авангардом» (улыбается).

— Справедливо.

— Просто так оно и есть. Если мы усвоили урок, то должны сделать шаг вперёд.

— На ваш взгляд, какие конкретно действия нужно сделать? Какие конкретно ошибки, которые не хотелось бы повторить, были в той серии?

— Сейчас нет смысла обсуждать ту серию. Сейчас у нас серия с Уфой. И надо продолжать делать то, что мы делали в прошлых матчах, в которых выигрывали. Тогда всё будет хорошо, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.