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Кирилл Капризов одной фразой оценил свои перспективы на будущее в «Миннесоте»

Кирилл Капризов одной фразой оценил свои перспективы на будущее в «Миннесоте»
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Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался относительно своего будущего в американском клубе Национальной хоккейной лиги.

«Мне здесь всё нравится. Всё должно быть хорошо», — сказал Капризов на пресс-конференции.

28-летний Капризов провёл 41 игру за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и набрал 56 (25+31) очков. По ходу сезона он получил травму, в результате которой ему сделали операцию. После восстановления россиянин сыграл шесть матчей в Кубке Стэнли, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ.

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