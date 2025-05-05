Иванов — об успешной игре «Салавата» в Уфе: «Локомотив» особо не концентрировался на этом

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о сложности гостевых матчей в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым». В обеих встречах победу праздновали ярославцы.

— «Салават» до серии с «Локомотивом» всего раз проиграл на домашней площадке. Было ли тяжелее играть в Уфе?

— Да мы особо не концентрировались на этом. Просто выходили и делали свою работу, играли в свой хоккей, играли на победу, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На предыдущих стадиях Кубка Гагарина — 2025 «Салават» на своём льду потерпел одно поражение (во второй встрече серии со «Спартаком» в овертайме — 4:5 ОТ). Суммарно до полуфинала юлаевцы провели дома восемь матчей.