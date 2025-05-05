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Иванов — об успешной игре «Салавата» в Уфе: «Локомотив» особо не концентрировался на этом

Иванов — об успешной игре «Салавата» в Уфе: «Локомотив» особо не концентрировался на этом
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о сложности гостевых матчей в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым». В обеих встречах победу праздновали ярославцы.

— «Салават» до серии с «Локомотивом» всего раз проиграл на домашней площадке. Было ли тяжелее играть в Уфе?
— Да мы особо не концентрировались на этом. Просто выходили и делали свою работу, играли в свой хоккей, играли на победу, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На предыдущих стадиях Кубка Гагарина — 2025 «Салават» на своём льду потерпел одно поражение (во второй встрече серии со «Спартаком» в овертайме — 4:5 ОТ). Суммарно до полуфинала юлаевцы провели дома восемь матчей.

Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
Эксклюзив
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
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