Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 4 мая 2025 года

Сегодня, 4 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 4 мая:

«Динамо» (Москва)— «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (счёт в серии — 1-3).

Напомним, «Динамо» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолело СКА (4-2) и казанский «Ак Барс» (4-2). «Трактор» был сильнее «Адмирала» (4-2) и минского «Динамо» (4-1).

В первых трёх матчах серии победу одержал «Трактор» (4:3, 3:2, 3:2 ОТ), четвёртая игра осталась за «Динамо» (3:1).

Следующие игры между командами в серии плей-офф состоятся 6, 8* и 10* мая.

* при необходимости.