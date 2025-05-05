«Лидер в раздевалке». Георгий Иванов высказался об игре в одной тройке с Радуловым

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мыслями о совместной игре с форвардом Александром Радуловым.

— Вы играете в одной тройке с Александром Радуловым. Каково это — играть с ним, с такой легендой?

— Конечно, это круто, когда есть такой игрок, который ведёт за собой команду. Он лидер в раздевалке. Мне остаётся только смотреть и что-то новое для себя узнавать, что-то запоминать и использовать это как в игре, так и в быту.

— Могли бы рассказать чуть подробнее, как Александр заводит команду?

— Нет.

— Секреты на время плей-офф?

— Да это не секреты. Просто это всё должно оставаться в команде, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.