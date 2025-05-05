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Форвард «Локомотива» прокомментировал действия Яна, попадавшего ему по лицу в двух матчах

Форвард «Локомотива» прокомментировал действия Яна, попадавшего ему по лицу в двух матчах
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о нескольких эпизодах, в которых ему досталось по лицу от форварда «Салавата Юлаева» Дениса Яна в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

— У вас уже два матча подряд случается личное противостояние с Денисом Яном. В третьей и четвёртой встречах Ян попал вам по лицу. На ваш взгляд, это чисто игровые эпизоды или между вами есть какое-то личное противостояние?
— Это полностью игровые моменты. В этом ничего такого нет.

— Не держите обиду на Дениса?
— Нет. Я ж всё понимаю. Это игра, это нормально, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Локомотив» ведёт в серии с «Салаватом Юлаевым» (3-1). Следующие игры состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
Эксклюзив
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
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