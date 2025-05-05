Форвард «Локомотива» прокомментировал действия Яна, попадавшего ему по лицу в двух матчах

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о нескольких эпизодах, в которых ему досталось по лицу от форварда «Салавата Юлаева» Дениса Яна в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025.

— У вас уже два матча подряд случается личное противостояние с Денисом Яном. В третьей и четвёртой встречах Ян попал вам по лицу. На ваш взгляд, это чисто игровые эпизоды или между вами есть какое-то личное противостояние?

— Это полностью игровые моменты. В этом ничего такого нет.

— Не держите обиду на Дениса?

— Нет. Я ж всё понимаю. Это игра, это нормально, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Локомотив» ведёт в серии с «Салаватом Юлаевым» (3-1). Следующие игры состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.