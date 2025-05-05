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Нападающий «Локомотива» отреагировал на шутки об игре команды

Нападающий «Локомотива» отреагировал на шутки об игре команды
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал шутки об оборонительном стиле игры команды.

— На пресс-конференции после четвёртой встречи Игорю Валерьевичу Никитину задали вопрос о шутках болельщиков про стиль игры «Локомотива». Мол, забиваете мало, но пропускаете ещё меньше. Как вы относитесь к таким шуткам?
— Вообще никак. Я просто это не читаю и не слушаю, вот и всё (смеётся), — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Локомотив» ведёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 3-1. Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
Эксклюзив
«Шутки над «Локомотивом»? Я просто это не читаю и не слушаю». Интервью с героем ярославцев
Комментарии
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