Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 4 мая 2025 года

В воскресенье, 4 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 4 мая:
«Торпедо-Горький» — «Динамо-Санкт-Петербург» — 2:1.
Пятая встреча серии пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге.
Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2-2;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» — 2-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.