В КХЛ объяснили, почему отменили гол Гусева в ворота «Трактора» в концовке матча

В КХЛ объяснили, почему отменили гол нападающего «Динамо» Никиты Гусева на 60-й минуте четвёртого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1).

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Никитой Гусевым? судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на игру по шайбе клюшкой, расположенной выше плеча. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была игра клюшкой, расположенной выше плеча, гола нет», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» после этого матча сократило отставание в серии — 1-3. Следующий матч между командами состоится 6 мая.