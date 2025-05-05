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В КХЛ объяснили, почему отменили гол Гусева в ворота «Трактора» в концовке матча

В КХЛ объяснили, почему отменили гол Гусева в ворота «Трактора» в концовке матча
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В КХЛ объяснили, почему отменили гол нападающего «Динамо» Никиты Гусева на 60-й минуте четвёртого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Швец-Роговой – 19:10 (5x5)     2:0 Ильенко (Рашевский) – 25:15 (5x5)     2:1 Дронов (Дер-Аргучинцев, Шабанов) – 42:50 (5x5)     3:1 Слепышев (Сергеев, Михеев) – 48:25 (5x5)    

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Никитой Гусевым? судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на игру по шайбе клюшкой, расположенной выше плеча. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была игра клюшкой, расположенной выше плеча, гола нет», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» после этого матча сократило отставание в серии — 1-3. Следующий матч между командами состоится 6 мая.

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