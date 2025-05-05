НХЛ опубликовала полное расписание матчей между «Вашингтоном» и «Каролиной» в плей-офф

Национальная хоккейная лига объявила полное расписание матчей между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» в четвертьфинале Кубка Стэнли.

Матчи пройдут 7, 9, 11, 13, *16, *18, и *20 мая.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ одержала победу в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

В регулярном чемпионате «Вашингтон» занял первое место Восточной конференции. «Каролина» финишировала на четвёртом месте.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз».