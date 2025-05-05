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НХЛ опубликовала полное расписание матчей между «Вашингтоном» и «Каролиной» в плей-офф

НХЛ опубликовала полное расписание матчей между «Вашингтоном» и «Каролиной» в плей-офф
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Национальная хоккейная лига объявила полное расписание матчей между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» в четвертьфинале Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи пройдут 7, 9, 11, 13, *16, *18, и *20 мая.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ одержала победу в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

В регулярном чемпионате «Вашингтон» занял первое место Восточной конференции. «Каролина» финишировала на четвёртом месте.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз».

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