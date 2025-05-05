Сидни Кросби вошёл в состав сборной Канады для участия на ЧМ-2025 по хоккею

Нападающий Сидни Кросби вошёл в состав национальной команды Канады для участия в чемпионате мира среди мужчин, сообщается на официальной странице сборной в социальной сети X.

Кросби впервые с 2015 года выступит на чемпионате мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 9 по 25 мая. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Напомним, национальные команды России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира из-за отстранения.