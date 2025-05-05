«Будем играть жёстко». Свечников – о предстоящих матчах «Каролины» с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о предстоящей серии с «Вашингтон Кэпиталз» в четвертьфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон — физически мощная команда. Но мы тоже не собираемся просто сидеть. Мы тоже будем играть жёстко. У них, конечно, есть крупные игроки. Мы должны оказывать на них давление, постоянно идти в тело, бить по их защите. Нам просто нужно играть в свой хоккей», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина», в свою очередь, в 1/8 плей-офф НХЛ одержала победу в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).