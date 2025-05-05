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Тренер «Каролины» оценил «Вашингтон» перед четвертьфинальной серией в плей-офф НХЛ

Тренер «Каролины» оценил «Вашингтон» перед четвертьфинальной серией в плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Вашингтон Кэпиталз» в четвертьфинале плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть причина, по которой они хорошая команда и одна из лучших в этом году. Они не отдают игры просто так. Их нужно зарабатывать. Я не думаю, что они будут получать лишние удаления. Это не путь к победе. Это будет физически тяжёлая серия — мы это понимаем. Это плей-офф, мы этого ожидаем. Но я не ожидаю много ненужных удалений.

Я не вижу у них слабых мест. Хорошая вратарская линия — с этого всё начинается. У них крепкая защита. Есть снайперы. У них всё сбалансировано. Они давят всеми четырьмя звеньями. Именно так и играют сильные команды», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

Первый матч состоится 7 мая.

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