Тренер «Каролины» оценил «Вашингтон» перед четвертьфинальной серией в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Вашингтон Кэпиталз» в четвертьфинале плей-офф НХЛ.

«Есть причина, по которой они хорошая команда и одна из лучших в этом году. Они не отдают игры просто так. Их нужно зарабатывать. Я не думаю, что они будут получать лишние удаления. Это не путь к победе. Это будет физически тяжёлая серия — мы это понимаем. Это плей-офф, мы этого ожидаем. Но я не ожидаю много ненужных удалений.

Я не вижу у них слабых мест. Хорошая вратарская линия — с этого всё начинается. У них крепкая защита. Есть снайперы. У них всё сбалансировано. Они давят всеми четырьмя звеньями. Именно так и играют сильные команды», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

Первый матч состоится 7 мая.