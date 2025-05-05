«Виннипег» сравнял счёт в седьмом матче серии с «Сент-Луисом» за 1,6 секунды до сирены

В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче проходит перерыв после третьего периода, счёт 3:3.
По ходу матча «Виннипег» проигрывал со счётом 1:3. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сократил отставание за 115 секунд до финальной сирены, а Коул Перфетти смог перевести игру в овертайм за 1,6 секунды до конца игры.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что в регулярном чемпионате НХЛ-2024/2025 «Виннипег» финишировал первым на Западе и выиграл Президентский трофей лучшему клубу лиги, а «Сент-Луис» стал восьмым в Западной конференции.
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