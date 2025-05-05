Перфетти установил историческое достижение в плей-офф НХЛ, забив гол на последних секундах

В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче проходит перерыв после третьего периода, счёт 3:3.

Коул Перфетти (на 59:57) забросил самую позднюю шайбу, сравнивающую счёт, в седьмом матче серии плей-офф в истории НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги

Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Куку — его гол был на 59:54 в первом раунде плей-офф 2004 года за «Ванкувер Кэнакс» (поражение 2:3 в овертайме матча с «Калгари Флэйм»).