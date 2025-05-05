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Перфетти установил историческое достижение в плей-офф НХЛ, забив гол на последних секундах

Перфетти установил историческое достижение в плей-офф НХЛ, забив гол на последних секундах
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В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче проходит перерыв после третьего периода, счёт 3:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Овертайм
3 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:05     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57    

Коул Перфетти (на 59:57) забросил самую позднюю шайбу, сравнивающую счёт, в седьмом матче серии плей-офф в истории НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги

Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Куку — его гол был на 59:54 в первом раунде плей-офф 2004 года за «Ванкувер Кэнакс» (поражение 2:3 в овертайме матча с «Калгари Флэйм»).

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