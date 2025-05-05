Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» во втором овертайме и прошёл в 1/4 финала Кубка Стэнли

Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметился канадский форвард Коул Перфетти, оформивший дубль в этой встрече. Один из голов был забит за три секунды до окончания третьего периода. На счету российского нападающего Владислава Наместникова также забитый гол. Победная шайба во втором овертайме в активе канадского форварда Адама Лаури.

У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отличились канадские форварды Джордан Кайру и Мэтью Жозеф, чешский нападающий Радек Факса. Россиянин Павел Бучневич в этом матче сделал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли вышел «Виннипег», который встретится с «Даллас Старз».