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Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 5 мая 2025, счёт 4:3 ОТ, седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» во втором овертайме и прошёл в 1/4 финала Кубка Стэнли
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Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметился канадский форвард Коул Перфетти, оформивший дубль в этой встрече. Один из голов был забит за три секунды до окончания третьего периода. На счету российского нападающего Владислава Наместникова также забитый гол. Победная шайба во втором овертайме в активе канадского форварда Адама Лаури.

У «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отличились канадские форварды Джордан Кайру и Мэтью Жозеф, чешский нападающий Радек Факса. Россиянин Павел Бучневич в этом матче сделал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли вышел «Виннипег», который встретится с «Даллас Старз».

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