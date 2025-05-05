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Форвард «Виннипега» Перфетти установил исторический рекорд Кубка Стэнли всех времён

Форвард «Виннипега» Перфетти установил исторический рекорд Кубка Стэнли всех времён
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В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче проходит овертайм, счёт 3:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:05     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Пионк – 76:08    

По ходу матча «Виннипег» проигрывал со счётом 1:3. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сократил отставание за 115 секунд до финальной сирены, а Коул Перфетти смог перевести игру в овертайм за 3 секунды до конца игры, установив новый рекорд турнира.

Этот гол стал самым поздним голом, сравнявшим счёт в истории седьмых матчей Кубка Стэнли. Ранее данное достижение принадлежало Мэтту Куку — он забил в 2004 году шайбу, когда таймер времени был на отметке 59:54.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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«Виннипег» сравнял счёт в седьмом матче серии с «Сент-Луисом» за 1,6 секунды до сирены
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