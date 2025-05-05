Форвард «Виннипега» Перфетти установил исторический рекорд Кубка Стэнли всех времён

В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче проходит овертайм, счёт 3:3.

По ходу матча «Виннипег» проигрывал со счётом 1:3. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сократил отставание за 115 секунд до финальной сирены, а Коул Перфетти смог перевести игру в овертайм за 3 секунды до конца игры, установив новый рекорд турнира.

Этот гол стал самым поздним голом, сравнявшим счёт в истории седьмых матчей Кубка Стэнли. Ранее данное достижение принадлежало Мэтту Куку — он забил в 2004 году шайбу, когда таймер времени был на отметке 59:54.

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