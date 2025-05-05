Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли

После победы «Виннипег Джетс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ) определились все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, в 1/4 финала Кубка Стэнли розыгрыш трофея продолжат пары: «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Стэйт» и «Эдмонтон Ойлерз», «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс».

Первые матчи второго раунда плей-офф пройдут уже завтра, 6 мая.

Напомним, в прошлом сезоне победителем розыгрыша стала «Флорида», которая в финале обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей.