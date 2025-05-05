Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли
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После победы «Виннипег Джетс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ) определились все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10 0:2 Жозеф – 07:16 1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp) 1:3 Факса (Уокер) – 39:25 2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04 3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57 4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10
Так, в 1/4 финала Кубка Стэнли розыгрыш трофея продолжат пары: «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Стэйт» и «Эдмонтон Ойлерз», «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс».
Первые матчи второго раунда плей-офф пройдут уже завтра, 6 мая.
Напомним, в прошлом сезоне победителем розыгрыша стала «Флорида», которая в финале обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей.
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