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Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли

Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли
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После победы «Виннипег Джетс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ) определились все участники и пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

Так, в 1/4 финала Кубка Стэнли розыгрыш трофея продолжат пары: «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Стэйт» и «Эдмонтон Ойлерз», «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс».

Первые матчи второго раунда плей-офф пройдут уже завтра, 6 мая.

Напомним, в прошлом сезоне победителем розыгрыша стала «Флорида», которая в финале обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей.

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