Защитник «Виннипега» Пионк провёл 59 смен в седьмом матче серии с «Сент-Луисом»
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Американский защитник «Виннипег Джетс» Нил Пионк в седьмом матче первого раунда с «Сент-Луис Блюз» провёл на льду 59 смен. Встреча проходила в Виннипеге (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10 0:2 Жозеф – 07:16 1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp) 1:3 Факса (Уокер) – 39:25 2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04 3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57 4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10
Игрок провёл на льду 46 минут 15 секунд чистого игрового времени и завершил матч с показателем полезности «+2». В этой встрече на счету Пионка три результативные передачи.
Напомним, «Виннипег» прошёл в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».
В прошлом сезоне победителем розыгрыша Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в финале обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей.
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