Защитник «Виннипега» Пионк провёл 59 смен в седьмом матче серии с «Сент-Луисом»

Американский защитник «Виннипег Джетс» Нил Пионк в седьмом матче первого раунда с «Сент-Луис Блюз» провёл на льду 59 смен. Встреча проходила в Виннипеге (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

Игрок провёл на льду 46 минут 15 секунд чистого игрового времени и завершил матч с показателем полезности «+2». В этой встрече на счету Пионка три результативные передачи.

Напомним, «Виннипег» прошёл в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».

В прошлом сезоне победителем розыгрыша Кубка Стэнли стала «Флорида», которая в финале обыграла «Эдмонтон» в серии из семи матчей.