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5 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, формула-1, теннис, снукер, футзал, результаты РПЛ

«Виннипег» выбил «Сент-Луис» из КС, Пиастри выиграл Гран-при Майами. Главное к утру
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«Виннипег Джетс» обыграл на своей площадке «Сент-Луис Блюз» во втором овертайме седьмого матча и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне, «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях уверенно победил «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче плей-офф НБА и вышел в следующий раунд розыгрыша. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» во втором овертайме и прошёл в 1/4 финала Кубка Стэнли.
  2. Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый.
  3. «Голден Стэйт» в решающем матче серии обыграл «Хьюстон» и вышел в следующий раунд плей-офф.
  4. Дубль Соболева принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.
  5. Каспер Рууд стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, одолев Джека Дрейпера.
  6. КПРФ обыграл «Норильский никель» в финале Кубка России по футзалу.
  7. Медведев выпал из топ-10 рейтинга ATP, но стал первой ракеткой России. Рублёв уже 17-й.
  8. Чжао Синьтун лидирует по итогам двух сессий в финале чемпионата мира по снукеру — 2025.
  9. «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, гости ушли от поражения на 89-й минуте.
  10. Наоя Иноуэ нокаутировал Рамона Карденаса и защитил звание абсолютного чемпиона мира.
  11. «Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче четвертьфинала плей-офф НБА.
  12. Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли.
  13. «Рома» одержала домашнюю победу в матче Серии А с «Фиорентиной» благодаря голу Довбика.
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