«Виннипег» выбил «Сент-Луис» из КС, Пиастри выиграл Гран-при Майами. Главное к утру

«Виннипег Джетс» обыграл на своей площадке «Сент-Луис Блюз» во втором овертайме седьмого матча и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне, «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях уверенно победил «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче плей-офф НБА и вышел в следующий раунд розыгрыша. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».