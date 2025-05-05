«Виннипег» выбил «Сент-Луис» из КС, Пиастри выиграл Гран-при Майами. Главное к утру
«Виннипег Джетс» обыграл на своей площадке «Сент-Луис Блюз» во втором овертайме седьмого матча и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Майами, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне, «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях уверенно победил «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче плей-офф НБА и вышел в следующий раунд розыгрыша. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» во втором овертайме и прошёл в 1/4 финала Кубка Стэнли.
- Пиастри выиграл Гран-при Майами, Норрис — второй, Ферстаппен — четвёртый.
- «Голден Стэйт» в решающем матче серии обыграл «Хьюстон» и вышел в следующий раунд плей-офф.
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