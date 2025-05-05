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Жена Овечкина выложила видео с хоккейной тренировки старшего сына пары

Жена Овечкина выложила видео с хоккейной тренировки старшего сына пары
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Анастасия Овечкина, жена российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео с детских занятий по хоккею. На нём старший сын пары Сергей на тренировке выступает в амплуа вратаря, а сама Анастасия и младший сын Илья наблюдают за занятием.

«Серёжа сегодня у нас вратарь. Илюш, болеем за брата?» — сказала Анастасия в видео, опубликованном в соцсетях.

Напомним, Александр и Анастасия в браке с 2016 года. Старший сын Сергей родился в августе 2018 года. Второй сын пары Илья родился в конце мая 2020 года.

«Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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