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Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 5 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 5 мая 2025 года
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5 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 5 мая:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:3 2ОТ (4-3).

Во втором раунде плей-офф «Виннипег Джетс» сыграет с «Даллас Старз».

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