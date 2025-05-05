Братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись после завершения серии «Виннипег» — «Сент-Луис»

Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. На послематчевом рукопожатии братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись. Отметим, что за ходом серии с трибун наблюдал их отец Джефф.

Отметим, что Люк Шенн выступает на позиции защитника за «Виннипег», а Брэйден Шенн является форвардом и капитаном «Сент-Луиса».

Фото: Кадр трансляции

Таким образом, в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли вышел «Виннипег», который встретится с «Даллас Старз».