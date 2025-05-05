Братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись после завершения серии «Виннипег» — «Сент-Луис»
Поделиться
Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. На послематчевом рукопожатии братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись. Отметим, что за ходом серии с трибун наблюдал их отец Джефф.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10 0:2 Жозеф – 07:16 1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp) 1:3 Факса (Уокер) – 39:25 2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04 3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57 4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10
Отметим, что Люк Шенн выступает на позиции защитника за «Виннипег», а Брэйден Шенн является форвардом и капитаном «Сент-Луиса».
Фото: Кадр трансляции
Таким образом, в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли вышел «Виннипег», который встретится с «Даллас Старз».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2025
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
07:47
-
06:48
-
06:17
-
06:07
-
06:05
-
04:55
-
04:41
-
03:42
-
03:02
-
02:43
-
02:03
-
01:21
-
00:16
- 4 мая 2025
-
23:50
-
23:35
-
22:58
-
22:18
-
21:59
-
21:48
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:06