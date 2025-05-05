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Братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись после завершения серии «Виннипег» — «Сент-Луис»

Братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись после завершения серии «Виннипег» — «Сент-Луис»
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Завершился седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. На послематчевом рукопожатии братья Люк и Брэйден Шенны крепко обнялись. Отметим, что за ходом серии с трибун наблюдал их отец Джефф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

Отметим, что Люк Шенн выступает на позиции защитника за «Виннипег», а Брэйден Шенн является форвардом и капитаном «Сент-Луиса».

Фото: Кадр трансляции

Таким образом, в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли вышел «Виннипег», который встретится с «Даллас Старз».

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